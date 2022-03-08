مادونا في إطلالة صادمة.. صورة بدون “فوتوشوب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في صورة مفاجئة وخالية من “الفوتوشوب”، صدمت النجمة العالمية مادونا 63 عاماً، جمهورها عندما ظهرت مع ابنها روكو ريتشي، في لندن منذ أيام قليلة.

وشوهد الثنائي يغادران “بار هاريز” في حي مايفير العصري في العاصمة البريطانية في وقت متأخر من يوم السبت. فيما أطلت الفنانة الشهيرة وهي ترتدي ملابس سوداء مع نظارة شمسية كبيرة الحجم بنفس اللون بمعطف أسود طويل بالإضافة إلى حزام أحمر حول خصرها، بحسب ما نقلت مواقع وصحف أميركية.

جاءت هذه الصورة بعد أن نشرت أيقونة البوب قبل أسابيع صورا لها بدت فيها صغيرة السن وبملامح مختلفة تماما، ما أطلق ضدها حملة انتقادات بسبب إفراطها في استخدام برامج تعديل الصور “الفوتوشوب”.

فيما رأى آخرون أنها لا تزال محافظة على شبابها، كما يعرف عنها اعتناؤها بنفسها وبرشاقتها.