خفاش حقيقي يقطع عرض فيلم The Batman

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أوقفت إحدى دور العرض الأمريكية عرض فيلم “The Batman” أي الرجل الوطواط لبعض الوقت بعد أن دخل وطواط “خفاش” حقيقي إلى قاعة السينما وبدأ في التحليق فوق المشاهدين.

وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للخفاش، وهو يطير حول شاشة العرض وفوق المشاهدين أثناء عرض الفيلم في إحدى السينمات التي تقع في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وقد اضطرت إدارة السينما إلى إضاءة الصالة وإيقاف عرض الفيلم مؤقتاً لمحاولة الإمساك بالخفاش، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

فعرضت إدارة السينما إخراج الجميع ومنحهم تذكرة أخرى، لكن غالبية الجمهور اختار البقاء ومشاهدة الخفاش، وهو يحلق أثناء عرض الفيلم.

وحقق فيلم “باتمان – The Batman” في اليوم الأول من عرضه إيرادات بلغت قيمتها 57 مليون دولار من 4417 موقعاً.

ويعتبر الفيلم قد حظي بأفضل افتتاح مقارنة بغيره من الأفلام التي طرحت هذه الفترة، خاصة وأننا نعيش في عصر وباء فيروس كورونا الذي يفضل فيه الكثير من الناس عدم التواجد في أماكن مغلقة وتحظى بكثافة عالية.

وكان فيلم سبايدر مان “No Way Home”، الذي تم طرحه في منتصف ديسمبر، وتجاوزت إيراداته حتى الآن أكثر من 1.85 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم قد حقق نجاحاً مماثلاً أيضاً.

وكان نجوم فيلم باتمان The Batman للمخرج مات ريفز قد افتتحوا العرض الخاص له في لندن، فيما تحدث المخرج مات ريفز عن إمكانية وجود جزء جديد من الفيلم.

وفي التفاصيل، تألق كل من روبرت باتينسون وزوي كرافيتز على السجادة الحمراء، بينما أثار المخرج مات ريفز ضجّة كبيرة بعد أن كشف أنهم كفريق عمل بدؤوا الحديث عن جزء جديد من الفيلم.

وقال مات ريفز: “أنا أؤمن حقاً بما فعلناه، وأنا متحمس لسرد المزيد من القصص، نحن بدأنا الحديث بالفعل عن فيلم آخر، لكن لم نتحدث عن التفاصيل، حيث نركز الآن على عرض الفيلم الحالي”.

وقد تصدر الفيلم محرك البحث غوغل، كما أنه أثار ضجة إعلامية حوله ونال إعجاب النقاد، فذكر تقرير نشر على هوليوود ريبورتر أن الفيلم أكثر توازناً في الواقع الاجتماعي مقارنةً بالأعمال السابقة، حيث تم تشكيل القصة ليس من منظور الشرير، بل من منظور بطل تأخذه طموحاته من كونه أداة للانتقام إلى مقاتل جريمة يرفض التخلي عن أمله في إحداث فرق في مجتمعه، على الرغم من الصعوبات الكبيرة والتحديات التي يواجهها.

وكانت الصفحة الخاصة بالفيلم قد نشرت على إنستغرام منشوراً يظهر أن الفيلم حصد تقييم 91% على موقع Rotten Tomatoes