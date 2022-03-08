في رسالة قوية.. جيجي حديد تتبرع بأرباحها في موسم الخريف لفلسطين وأوكرانيا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعهدت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، بالتبرع بجميع عائدات عروضها لموسم الخريف 2022 لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين وكذلك الشعب الفلسطيني.

وقالت حديد في منشور لها عبر موقع “إنستغرام”: “أتعهد بالتبرع بأرباحي من عروض خريف 2022 لمساعدة أولئك الذين يعانون من الحرب في أوكرانيا، وكذلك الاستمرار في دعم من يعانون من نفس الأمر في فلسطين”.

وشددت جيجي حديد، وهي ابنة الملياردير الفلسطيني محمد حديد، على ضرورة أن يولي العالم بأسره اهتماما متوازيا لكل المظلومين في الأرض، مضيفة: “يجب أن نفتح أعيننا وقلوبنا على كل ظلم للإنسان”.

كما طالبت بتحقيق العدالة والمواساة، وزيادة التكاتف والتعاضد بين البشر إخوةً وأخوات، بعيداً عن السياسة أو العرق، وبعيداً عن الدين.

وأردفت: “في النهاية من يدفع ثمن الحروب هم الأبرياء وليس القادة”، مختتمة رسالتها بتأكيد التعاطف مع أوكرانيا وفلسطين.

يذكر أن لدى جيجي حديد العديد من المواقف الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي برزت بوضوح خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة في مايو/ أيار 2021.