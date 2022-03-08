شجون.. فتاة بسيطة تمثّل قيَم الطيبة والحب والعطاء في الدراما الاجتماعية “بيبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إحدى المناطق السكنية الشعبية، أو ما يُعرف بـ “الفريج”، تعيش مجموعة من العائلات التي تتشارك الحب والعطاء ويجمع بينها الكثير من المواقف المضحكة والمحزنة داخل قالبٍ درامي يمزج بين الكوميديا والتراجيديا، في مسلسل “بيبي” على MBC1 في رمضان، كما يعرض على منصة “شاهد VIP” قبل 24 ساعة من عرضه على الشاشة.

تلعب شجون دور “بيبي”، وهي فتاة تعاني من حالة ذهنية معينة تجعلها محطّ تعاطف الجميع، وهي محبوبة من قِبل معظم العائلات في الحي. وفي سياق الأحداث يتّضح بأن بيبي قد تعرضت في الماضي لمشكلةٍ ما أفضتْ إلى وضعها الحالي، فما هو سرّ بيبي؟ وما الذي تمثله لهذا الحي؟ وكيف تعكس القيَم التي تحملها بيبي جانباً من شخصية كلّ واحدٍ فيهم؟

العمل من بطولة بطولة شجون، بشار الشطي، لمياء طارق، غدير السبتي، بدر الشعيبي، فهد الصالح، عبدالله عبدالرضا، مي البلوشي، شيخة العسلاوي، أسرار دهراب، زينة بهمن، غادة الزدجالي وآخرين.. كتابة أحمد العوضي، وإخراج محمد سمير.

شجون

تتطرّق شجون بدايةً إلى اسم العمل وشكله العام والشخصية التي تقدمها فتقول: “بيبي عمل اجتماعي نحاول من خلاله إدخال القيم التي تمثلها شخصية بيبي إلى كل بيت”، وتضيف شجون: “شخصية بيبي موجودة في جانبٍ ما، من كل شخص في الحياة، بمعنى أنها تمثّل التناقض في الشخوص، فهي الحب وهي الصدق وهي الطفولة الموجودة في كلٍّ منا.. أو من شخصيات المسلسل عموماً، لذا ففيها ما يشبه كل إنسان بشكلٍ أو بآخر.”

وحول ارتباط بيبي بالشخصيات في العمل توضح شجون: “ارتباطها أقرب بصلة الرحم، فهي الحلقة الواصلة بين كل أفراد الفريج. هي تمثّل الصدق والطيبة في أعماقهم، ومن هنا نلاحظ أن ارتباط بيبي بالشخصيات ينبع من كونها أشبه بالجزء الخفي من كل شخصية.”

وفيما تعزو شجون النجاح المرتقب للعمل إلى جهود أربعة أشخاص هم – على حد وصفها- المنتج جمال سنان، وعبد الله عبد الرضا، والكاتب أحمد العوضي، والمخرج محمد سمير، تشدّد شجون كذلك على الجانب الإبداعي في أداء المخرج محمد سمير الذي تصفه بـ “المختلف لناحية المساحة والأريَحيّة التي يمنحها للمثل كي يطلق كي ما في داخله، إضافةً إلى الصورة التي تتميز بها أعماله.” وحول لقائها ببشار الشطي بعد طول انقطاع، تقول شجون: “أنا متحمّسة للعمل مع بشار الشطي إذ سنقدّم معاً ثنائياً يترقّبه الجمهور ، وأعدهم بأنه سيكون ثنائياً مميزاً ومن نوع خاص.”

بشار الشطي

يستهلّ بشار الشطي كلامه بالتطرّق إلى العمل مع شجون، فيقول: “العمل مع شجون له دائماً طابع خاص، فبيننا تفاهم وكيمياء فنية إن جاز التعبير، فهي أخت وصديقة وقد كانت بدايتي في الدراما معها، لذا أشعر براحة في العمل إلى جانبها.” ويضيف: “أعرف أن الجمهور ينتظر عودتنا للعمل معاً بعد طول انقطاع، وأعدهم بأن نكون عند حسن ظنهم كما عوّدناهم في الماضي.”

وحول شخصية ضاري التي يقدمها، يقول الشطي: “ضاريّ إنسان يعيش صراعات داخلية بسبب ظروف تعرض لها في الماضي، ومع التسلسل القصصي للأحداث سيدرك المشاهدون أسباب ومبررات ضاري المتحكّمة بردود أفعاله في كل موقف.” ويضيف الشطي: “سيكون هناك الكثير من التساؤلات حول ردود أفعال ضاري وتصرّفاته، فلمَ قام ضاري بذاك التصرف عند مواجهته لذلك الموقف؟ ولمَ لم يفعل ذلك حين كان من المنطقي أن يفعله؟ كثير من التساؤلات سيطرحها المشاهدون خلال متابعتهم سير الأحداث، ولكن إجابات جميع تلك الأسئلة ستتوضّح من خلال الحبكة الدرامية، حيث سيكتشفون جانباً مخفياً من شخصيته رويداً رويداً.” ويستطرد الشطي حول علاقة ضاري مع بيبي: “سنجد أن بيبي تمثل جزءاً أساسياً من القصة التي تعرّض لها ضاري في ماضيه، فتاريخهما معاً متين وكبير وعميق من جميع جوانبه، منها تفاصيل ستكون صادمة للمُشاهد بعض الأحيان، لذا فضاري مرتبط مع بيبي ارتباطاً وثيقاً، وذلك في موازاة الصراع الذي يدور بينهما في القصة لأسباب معينة.” ويختم الشطي: “يمكن اعتبار الخط الدرامي لشخصية ضاري جزءاً لا يتجزء من الخط الدرامي لشخصية بيبي، والعكس صحيح، إن كان ذلك من حيث عمق ذلك الخط، أو لناحية تشعّباته وتفرّعاته الكثيرة في الأحداث، وذلك إلى جانب الخط الدرامي الآخر الذي يخصّ بيت ضاري وعائلته.”

أسمهان توفيق

تصف الفنانة القديرة أسمهان توفيق المسلسل بأنه “عمل شبابي بامتياز، إذ أن معظم المشاركين فيه من جيل الشباب، وأنا الممثلة الأكبر سناً بينهن، لذا أعتبر الجميع بمثابة أبنائي حقاً، وهو ما ينسجم تماماً مع طبيعة الدور الذي أقدّمه في المسلسل الذي كتبه أحمد العوضي، وطرح فيه فكرة جديدة بطريقة مبدعة.” وتضيف أسمهان توفيق:”يتميز أحمد العوضي بكونه مرن للغاية من حيث تقبّله لجميع الملاحظات وأخذها بعين الاعتبار، لذا فإن المسلسل يقدم حالة من التفاعل والتواصل بين الجميع على الأرض، وهي نفس الحالة التي أردنا أن نعكسها في الدراما”. وحول الدور الذي تلعبه، تقول أسمهان توفيق: “أقدم دور ماما مكّية، وهي أم ضاري، ولكنها في الوقت نفسه بمثابة والدة للجميع في الفريج.” وتستطرد قائلةً: “ابني ضاري متزوج من امرأة طيبة وحنونة تلعب دورها الفنانة شوق، وهناك ترابط عائلي في داخل بيت مكّية، وذلك بموازاة الترابط القائم بين العائلات في الفريج.. كل ذلك ضمن جو من الأُلفة يحاكي الأجواء التراثية المتأصّلة في المنطقة”. وحول طبيعة شخصية مكّية ودورها في العمل وعلاقتها بالشخصيات الأخرى، تقول أسمهان توفيق: “سنجد ماما مكّية موجودة لدى حصول أي مشكلة في الفريج، فهي جاهزة لاحتضان الجميع بقلبها الكبير وحكمتها ورجاحة عقلها.” وتختم قائلة: “هناك بالطبع قصة خاصة بـ مكية، سنتابع تفاصيلها تباعاً خلال الحلقات.”

المخرج محمد سمير

يوضح المخرج المصري محمد سمير أن عمله على مدى نحو عقدين من الزمن في الدراما الكويتية كمدير تصوير إلى جانب عمله في مصر، جعله مُلمّاً بجوّ الدراما الخليجية ونجومها والبيئة بمجملها عموماً، والدراما الكويتية على وجه الخصوص، وهو الأمر الذي دفعه للبدء في الإخراج من الكويت مع مسلسل (ملاك رحمة) والاستمرار لاحقاً”. وأضاف سمير: “نقدم في مسلسل (بيبي) الثقافة التراثية للمنطقة والبيئة التي يحبها الناس وافتقدوها مؤخراً في الدراما، لذا فإن عرض المسلسل في رمضان سيكون رمزياً إلى حدٍّ كبير إذ من شأنه أن يجمع بين البيئة الرمضانية التي يعيشها المشاهدون داخل منازلهم في هذا الشهر الفضيل وبيئة العمل التي تعكس ثقافة الفريج من حيث اهتمام الجيران ببعضهم وتدخلهم إيجاباً لمساعدة جيرانهم وأصدقائهم، وغيرها من العادات المتأصّلة في مجتمعاتنا.” ويستطرد سمير: “إيقاع المسلسل سريع جداً ومليئ بالتفاصيل، والهدف كان تقديم الواقع كما هو وليس كما يُقدّم بعض الأحيان في الدراما. حاولنا أن نعكس السهل الممتنع من خلال المزج بين التراجيديا والكوميديا من جهة وتقديم البساطة في الشكل والمضمون من جهة أخرى، وهذا ليس بالأمر السهل درامياً.” ويختم سمير: “من أصعب الأمور في الدراما تقديم البساطة كما هي، إذ يتطلّب هذا الأمر مجهوداً إنتاجياً كبيراً وتخطيطاً وتعاوناً بين جميع الأطراف المعنية بدءاً من المدير الفني مروراً بالإضاءة والديكور والستايليست والتنفيذ وغيرها من الجوانب، لذا نأمل أن نوفّق في ذلك.”

مي البلوشي

توضح مي البلوشي أنها سبق وأن عملت مع شجون في مسلسلين هما “سامحني” و”اليوم الأسود”، وتتابع: “أنا معتادة على العمل مع شجون وأحبه، فلديها طاقة شبابية كبيرة، وهي إنسانة ذكية وتنتقي أدوارها بدقة، فضلاً عن كونها تقدم كل ما لديها لخدمة الدور الذي تلعبه، فنراها تتقمص الشخصية وتعطيها ما تستحقها من كل قلبها.” وحول الدور الذي تلعبه في العمل، تقول مي: “أقدم شخصية نضال، وهي أرملة لديها ولد وبنت، تعيش مع أختها التي تلعب دورها الدكتورة أحلام حسن وعيالها في بيت واحد، حيث تأخذ كل عائلة جناحاً من المنزل، وبيبي هي جارتنا.” وتختم مي: “يسلط المسلسل الضوء على احتواء الجار للجار ووقوفه إلى جانبه، كما تحتوي عائلتنا بيبي وتعتبرها بمثابة ابنة للعائلة، ومن ناحية أخرى يحتفي المسلسل بالجوانب الإنسانية والأخلاقية التي لطالما ميّزت مجتمعاتنا وثقافتنا الخليجية والعربية عموماً، مع تسليط للضوء على التواصل بين أهل الفريج في شهر رمضان والعادات الرمضانية المحبّبة التي اشتقنا إليها في الدراما.”

زينة بهمن

تتطرق زينة بهمن إلى الدور الذي تلعبه فتقول: “أقدم شخصية نوال وهي واحدة من الذين يعيشون في بيت فتحية، كما يجمعها علاقات بمعظم الشخصيات الأخرى التي تعيش في نفس الحي.” وتتابع زينة: نوال هي الأخت الكبرى التي تعاني من الجفاء والجفاف العاطفي – إن جاز التعبير- وسنتابع محاولاتها للتغلب على هذه المسألة التي تؤثر كثيراً في شخصيتها نفسياً وعاطفياً، وكذلك في كيفية تعاملها مع الآخرين.” وحول علاقة بيبي بـ نوال، توضح زينة: “على اعتبار أن (بيبي) هي الشخصية الأساسية التي تحتك بالجميع في الفريج، سنجدها مقربةً من نوال، فهي قريبة أيضاً من فتحية وصديقة لها.” وتختم زينة: “هناك علاقة حب تجمع بين نوال وناصر، وهو جار نوال، وثمة الكثير من التفاصيل في هذا الخط الدرامي، وأتركها مفاجأةً للجمهور.”

غادة الزدجالي

توضح غادة الزدجالي أنها تقدم “شخصية شمس الشموس، وهي شخصية (الكشخة) في الفريج كما يحلو لشمس أن تصف نفسها”، وتستطرد غادة ضاحكةً: “مشكلة شمس أنها تفهم صفة الكشخة على نحوٍ خاطئ.” وتضيف: “شمس هي باختصار المسيطرة على المنزل وعلى زوجها وتحاول أن تبسط سيطرتها على كل من حولها.” وحول علاقة شمس الشموس بباقي الشخصيات، تقول غادة: “هناك الكثير من الخطوط الدرامية التي تجمع شمس بمعظم الشخصيات في الفريج، فإلى جانب الأحداث التي تدور مع زوجها داخل المنزل، سنتابع مشاكسات ومشاحنات كثيرة تجمعها بالشخصيات الأخرى في العمل.”

تُعرض الدراما الاجتماعية “بيبي” على MBC1 في رمضان كما تُعرض على منصة “شاهد VIP” قبل 24 ساعة من عرضها على الشاشة.