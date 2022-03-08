شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة فى ندوة دعم صانعات السينما: نفسى النظرة المجتمعية للفنانة تتغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت ندوة حول دور المرأة في المجتمع ضمن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في إطار مبادرة "فكتوري" لدعم صانعات السينما بمهرجان الإقصر للسينما الإفريقية.

وحضر الندوة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر، والفنانة بسمة والمخرجة كوثر يونس مديرة مشروع فكتوري والمنتجة التونسية درة بشوشة والمخرجة جيهان الطاهرى.

وقالت الفنانة بسمة:" دائما بحب أقدم أفلام تدعم المرأة و فى 2008 قدمت فيلم زى النهاردة وكانت أول مرة أشوف وهى تجربة قليلة جدا أن البطلة تكون مرأة، دائما المخرجين عاوزين البطل الراجل اللى يعمل أكشن ينط من عمارة ولم يضعوا المرأة فى دور رئيسى وبطلة مع أن فى الخارج بتقدم الفنانات أدوار أكشن و بتقدمها أحسن من الراجل".

وأضافت:" نفسى النظرة المجتمعية للفنانة تتغير وخصوصا بعد ما بقيت أم وعندى بنت ودائما بفكر فى بنتى لما تكبر و يتقدم لها عريس والناس تقول له دى ماماتها فنانة شوفناها بالبجامة فى التلفزيون، ازاى هتحط ايديك فى ايد والدتها ليه عندنا قيود مجتمعية".

وأكملت بسمة حديثها:" الفنانة عمر ما أجرها بيوازى أجر الراجل، وبحب الرجاله اللى بتساند المرأة وبتدعمها و بتمنى فى يوم أشوف أن كلنا إنسان و المرأة كائن زيها زى الرجل".

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام من 4 إلى 10 مارس، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة الـ 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.