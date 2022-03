شكرا لقرائتكم خبر عن Bam Bam أحدث أغانى كاميلا كابيلو وإيد شيران.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المغنية كاميلا كابيلو أغنيتها الجديدة Bam Bam، الذى يشاركها الغناء فيها المغنى إيد شيران، وذلك من خلال قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال اليومين الماضيين، وحققت مشاهدات تقترب من 9 مليون مشاهدة، وبـ جانب حصولها على أكثر من 501 ألف إعجاب.

وهذه كلمات الأغنية:

[Verse 1: Camila Cabello]

You said you hated the ocean, but you're surfin' now

I said I'd love you for life, but I just sold our house

We were kids at the start, I guess we're grown-ups now, mmm

Couldn't ever imagine even havin' doubts

But not everything works out, no

[Pre-Chorus: Camila Cabello]

Now I'm out dancin' with strangers

You could be casually datin'

Damn, it's all changin' so fast

[Chorus: Camila Cabello]

Así e' la vida, sí

Yeah, that's just life, baby

Yeah, love came around and it knocked me down

But I'm back on my feet

Así e' la vida, sí

Yeah, that's just life, baby

I was barely standin', but now I'm dancin'

He's all over me (Goza)

[Post-Chorus: Camila Cabello]

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam (Así e' la vida)

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam

[Verse 2: Ed Sheeran]

It's been a hell of a year, thank God we made it out

Yeah, we were ridin' a wave and trying not to drown

And on the surface, I held it together

But underneath, I sorta came unwound

Where would I be? You're all that I need

My world, baby, you hold me down

You always hold me down

[Pre-Chorus: Ed Sheeran, Ed Sheeran & Camila Cabello]

Well, I've been a breaker and broken

Every mistake turns to moments

Wouldn't take anything back

[Chorus: Both, Camila Cabello & Ed Sheeran]

Así e' la vida, sí (Así e')

Yeah, that's just life, baby

Yeah, love came around and it knocked me down

But I'm back on my feet

Así e' la vida, sí

Yeah, that's just life, baby

I was barely standin', but now I'm dancin'

She's all over me (He's all over me)

[Post-Chorus: Camila Cabello & Ed Sheeran, Camila Cabello]

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam (Ahí, ahí)

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-da, bam-bam-bam-bam

(¡Pónganle azúcar, mi gente!)

[Bridge: Camila Cabello & Ed Sheeran]

Y sigue bailando, hey

Y sigue bailando, a-ha

(Keep dancing, yeah)

Y sigue bailando

(Keep dancing, yeah)

Y sigue bailando (Hey), a-ha (Hay amor en todos lados)

Y sigue bailando (Keep dancing, yeah) (Sigue, sigue, sigue bailando)

Y sigue bailando (Hey) (Hay amor en todos lados)

Y sigue bailando, woah (Sigue, sigue, sigue bailando)

[Chorus: Camila Cabello, Camila Cabello & Ed Sheeran]

Así e' la vida, sí

Yeah, that's just life, baby

Yeah, love came around and it knocked me down

But I'm back on my feet

Así e' la vida, sí

Yeah, that's just life, baby

I was barely standin', but now I'm dancin'

She's all over me (Hey, hey)

[Outro: Camila Cabello & Ed Sheeran]

Now I, now I'm dancin' (Keep dancing, yeah)

Now I, now I'm dancin' (Keep dancing, yeah)

Now I, now I'm dancin' (Keep dancing, yeah)

(Ba-da, bam, bam, bam, bam, bam, bam)

And now I'm dancin' (Keep dancing, yeah)

Now I'm dancin' (Keep dancing, yeah, yeah, yeah, yeah)