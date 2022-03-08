شكرا لقرائتكم خبر عن بوسترات مسلسلات قناة الحياة فى رمضان 2022.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة الحياة عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، البوسترات الدعائية للمسلسلات التى تعرضها فى رمضان المقبل، وهى "جزيرة غمام" و"يوتيرن" و"في بيتنا روبوت، و"ملف سرى" و"دايما عامر" .

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة النجم مصطفى شعبان، لبلبة،عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت، أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، إشراف عام على الكتابة أحمد عبد الفتاح انتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى، وإخراج مجدى الهوارى.





مسلسل "يوتيرن"، يشارك فى بطولته بجانب النجمة ريهام حجاج، كل من الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، والذى يعود من خلال هذا المسلسل للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما، كما يشارك في البطولة كل من عبير صبرى وكريم قاسم ومحمود حجازى ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، للكاتب أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.





مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك في بطولته إلى جانب النجم هانى سلامة، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، شيرين، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.





مسلسل "فى بيتنا روبوت" الجزء الأول بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، هشام جمال، النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، أوس أوس، هنادى مهنى، اسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول وتأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي وإخراج وليد الحلفاوى.





مسلسل "جزيرة غمام"، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة النجم طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.

مسلسل "جزيرة غمام"، تدور أحداثه فى حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بيهم.



