كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 08:57 مساءً - أعلن الفنان ” مجدي صبحي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفصاله عن الإعلامية ” منى الألفي ” وذلك بعد مرور 11 يوما على احتفالهما بخطبتهما .
فكتب مجدي صبحي في منشوره دون الكشف عن أسباب الانفصال : ” بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة منى الألفي .. وأتمنى لها وأولادها كل سعادة وكل شيء نصيب ” .
يذكر أن الفنان مجدي صبحي كان قد احتفل بخطبته من منى الألفي يوم 25 فبراير الماضي وشارك متابعيه صورا من حفل الخطوبة .
وعلق على الصور قائلا : ” في ليلة من أجمل ليالي العمر تمت خطوبة الإعلامية منى الألفي على الفنان مجدي صبحي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 11 يوما على خطبتهما .. مجدي صبحي يعلن انفصاله عن الإعلامية منى الألفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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