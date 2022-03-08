بعد مرور 11 يوما على خطبتهما .. مجدي صبحي يعلن انفصاله عن الإعلامية منى الألفي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 08:57 مساءً - أعلن الفنان ” مجدي صبحي ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفصاله عن الإعلامية ” منى الألفي ” وذلك بعد مرور 11 يوما على احتفالهما بخطبتهما .

فكتب مجدي صبحي في منشوره دون الكشف عن أسباب الانفصال : ” بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة منى الألفي .. وأتمنى لها وأولادها كل سعادة وكل شيء نصيب ” .

يذكر أن الفنان مجدي صبحي كان قد احتفل بخطبته من منى الألفي يوم 25 فبراير الماضي وشارك متابعيه صورا من حفل الخطوبة .

وعلق على الصور قائلا : ” في ليلة من أجمل ليالي العمر تمت خطوبة الإعلامية منى الألفي على الفنان مجدي صبحي ” .