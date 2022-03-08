الموت يفجع الفنان ” أحمد عبد العزيز “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 08:57 مساءً - أعلن الفنان ” أحمد عبد العزيز ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة شقيقه ” يحيى عبد العزيز ” .

فكتب أحمد عبد العزيز في نعيه لشقيقه : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. توفي إلي رحمة الله شقيقي الأستاذ يحيي عبد العزيز ، المحاسب ببنك الإسكندرية .. اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك ” .

وتابع كاشفا عن موعد صلاة الجنازة والعزاء : ” صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد القوات المسلحة ال رشدان – خلف قاعة المؤتمرات مدينة نصر ” .

وأضاف : ” والعزاء نفس اليوم الأربعاء بنفس المسجد قاعة الحمد من الساعة 8:30 الي الساعة 11 مساء رجال ونساء، نسألكم الدعاء ولا أراكم الله مكروهاً في عزيز لديكم ” .