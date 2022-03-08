هند صبري تبدي رأيها بـ”أصحاب ولا أعز” وتؤكد: السوشيال ميديا بتغش

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة هند صبري ضيفةً على برنامج “B my guest” الذي يقدّمه الإعلامي بلال العربي على موقع “يوتيوب”، حيث كشفت عن رأيها في فيلم “أصحاب ولا أعز” والسوشيال ميديا.

وقالت هند عن الجدل المثار حول فيلم “أصحاب ولا أعز”: “منى زكي ممثلة عظيمة وآراء الناس والشارع تختلف عن السوشيال ميديا، مش ده نبض الشارع الحقيقي”.

وعن رأيها في السوشيال ميديا قالت: “السوشيال ميديا عملت نوع من أنواع الوهم الكبير، والسوشيال ميديا بتغش في الرأي العام، في أعمال في رمضان كانت واخدة تريند على تويتر وغوغل، لكن لو نزلت الشارع مش هتلاقي حد بيتفرج عليها، وفي أعمال مكنتش تريند على السوشيال ميديا لكن الشارع بيتفرج عليها”.

يُذكر أنه عُرض لهند صبري خلال الفترة الماضية مسلسل “البحث عن علا” عبر منصة “نتفليكس”، وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته: سوسن بدر، ندى موسى، محمود الليثي، ياسمينا العبد، هاني عادل، وآخرون، والعمل مكوّن من ست حلقات، وهو إخراج هادي الباجوري.