شكرا لقرائتكم خبر عن في أول ظهور لوالد أحمد العوضي معه: ربنا يخليك لينا يا حاج.. "صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد العوضي، متابعيه وجمهوره عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بأول ظهور لوالده معه في صورة، حيث ظهر الثنائي في صورة منزلية يظهر فيها ملامحهما المتقاربة بشكل كبير، ليوجه العوضي رسالة لوالده قائلاً "ابويا البركةـ ربنا يخليك لينا يا حاج".

وسرعان ما حظيت الصورة بتفاعل كبير من قبل متابعيه وجمهوره، الذين وجهوا رسائل لوالده بدوام الصحة والعافية، وللتعليق على التشابه الكبير بينهما، حيث كتب أحدهم على الصورة "الله يبارك في عمره يارب"، بينما كتب آخر "ربنا يخليه يارب ويطول في عمره يارب".

وفى تصريحات سابقة للعوضى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زق عجلك"، الذي يذاع علي شعبي اف ام والبرنامج من تقديم شيماء السباعي وتامر جابر، قال "الناس ممكن تكون بتحبنا أنا وياسمين عبد العزيز عشان إحنا طبيعيين وحقيقيين، وأكيد بيحصل بينا مشاكل، بس المشاكل بين اتنين بيحبوا بعض بتبقى غير المشاكل بين اتنين متجوزين من أجل الجواز".

وأضاف العوضى، "أنا اللي بصالح ياسمين الأول، وفكرة إن حد بيصالح الأول ده مش بيقلل من الواحد خالص، وأنا كراجل بؤمن إن الأفعال أبلغ من الأقوال".



احمد العوضي ووالده

وتابع: "أي حد بيحب واحدة لازم يقف جنبها وأنا ما عملتش حاجة زيادة في أزمة ياسمين الأخيرة، وعلى فكرة أنا طول الوقت بكون من الناس ومع الناس، وأنا صغير كنت بلعب بوكس، والرياضة كل حياتي، والناس بتختذل الحب في حب الراجل لمراته والموضوع مش كده خالص، أنا ممكن أقول لأمي هابي فالانتاين".