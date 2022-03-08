شكرا لقرائتكم خبر عن فكتوريا بيكهام تدعم نساء أوكرانيا في اليوم العالمي للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت مصممة الأزياء العالمية فكتوريا بيكهام، على تقديم الدعم لنساء أوكرانيا، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق اليوم، وتزامناً مع الحرب الروسية التي تشنها على أوكرانيا.

ونشرت فكتوريا بيكهام عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، صورة لعلم أوكرانيا، وكتبت "أردت في هذا اليوم العالمي للمرأة أن أغتنم هذه الفرصة اليوم لدعم النساء والأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى دعمنا في الوقت الحالي، والذين تأثروا بالحرب المدمرة على أوكرانيا".

وسبق وحرص أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، على الاحتفال بعيد الحب مع زوجته فيكتوريا بيكهام، وابنته هاربر سيفن، ونشر العديد من الصور لهم معا من أوقات مختلفة.