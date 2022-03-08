شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "حامل اللقب" على السجادة الحمراء بمهرجان الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من أبطال فيلم "حامل اللقب" على السجادة الحمراء لمهرجان الأقصر، منهم الفنان هشام ماجد و الفنان أحمد فتحى والمخرج هشام فتحى لحضور عرض الفيلم، والذى يقام بقصر ثقافة الأقصر، فى إطار "قسم بانوراما الفيلم المصرى" لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقال المخرج هشام فتحى، قبل عرض الفيلم" أشكر سيد فؤاد رئيس المهرجان أنه يعرض فيلمنا فى مهرجان الأقصر ويبقى فى المزج بين أفلام المهرجانات والأفلام التجارية".

وتحدث الفنان هشام ماجد، قائلا:" بشكر سيد فؤاد وشرف لينا أن الفيلم يتعرض فى مهرجان عريق زى مهرجان الأقصر" ومازح الجمهور قائلا:" وياريت محدش يصور الفيلم عشان يفضل فى السينما".

وأعرب الفنان أحمد فتحى، عن سعادته للتواجد بين أهالى الأقصر قائلا :" مبسوط أن الفيلم بيتعرض فى مهرجان الأقصر و بين إخواتنا و حبايبنا".

وفيلم "حامل اللقب" بطولة هشام ماجد، دينا الشربينى، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، والفيلم تأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، ويقدم هشام ماجد ضمن أحداث الفيلم شخصية "لاعب كرة قدم"، كما تقدم الفنانة دينا الشربينى شخصية زوجته وتعمل دكتورة.