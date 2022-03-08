شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يحتفي بوالدته وزوجته وزوجة شقيقة في يوم المرأة: العمود الفقري للمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد فهمي، على الاحتفال بعيد المرأة الذى يوافق اليوم، على طريقته الخاصة، حيث نشر عدة صور لوالدته ولزوجته الفنانة هنا الزاهد، وزوجه شقيقه الفنان كريم فهمي، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، ليوجه لهم رسالة بمناسبة يومهم، وكتب قائلاً "يقولون المرأة نصف المجتمع وهي في الحقيقة العمود الفقري للمجتمع، كل سنه وكل ام واخت وابنه بخير وسعادة، ربنا يخليكم لينا".

وسبق وهنأ النجم أحمد فهمى، صديقه النجم أكرم حسنى، على مسلسله الجديد "مكتوب عليا" والذى يشارك به في السباق الرمضانى المقبل.

وغرد أحمد فهمى، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "ألف مبروك يا كرمله وإن شاء الله تكسر الدنيا"، ثم رد أكرم حسنى على تهنئه صديقه أحمد فهمى، قائلاً: "اتنين بس إحنا واحد كتف في كتف وقلب واحد عقبال فيلمك يا صاحبي".



