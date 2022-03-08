شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "يا ألعب يا أغلس" لـ أشرف زكى بموسم الرياض .. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "يا ألعب يا أغلس" للفنان أشرف زكى بموسم الرياض، وذلك بعد غدا الخميس 10 مارس، والمسرحية من بطولة روچينا، مصطفى خاطر، أحمد رزق، حمدى المرغنى، ويزو، محمد ثروت، ميريهان حسين، مصطفى سليمان، وديكور محمود سامى، وإخراج أشرف زكى.

وكان الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية قد قام بتغير اسم المسرحية من "يافيها ياأخفيها" إلى " يا ألعب يا أغلس" قبل إنطلاق عرضها بموسم الرياض بأيام قليلة .

وقدم أشرف زكي آخر عروضه المسرحية عرض "المسرح وحشنا" على خشبة مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون خلال الاسابيع الماضية، بحضور وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان إيهاب فهمى والفنان جمال عبد الناصر وعدد من قيادات أكاديمية الفنون، وقبل بداية العرض وقف الحاضرون دقيقة حدادًا على روح الراحلين جلال الشرقاوي وسمير أحمد عميد معهد الفنون المسرحية سابقا.

عرض "المسرح وحشنا" من إخراج أشرف زكى، ويشارك في بطولتها خالد أنور ونغم صالح ومازن جمال عبد الناصر وميرنا نديم وعبد العزيز علي، العرض يعتبر إحياء للمسرح القديم خاصة أهم مشاهد وأغاني المسرحيات الخالدة في وجدان كل مواطن مصري مثل مدرسة المشاغبين، إلا خمسة، سيدتي الجميلة، هالة حبيبتي، وغيرها حيث يجسد شباب العرض نجوم الزمن الجميل فتقدم نغم صالح الفنانة شويكار وخالد أنور يقدم بهجت الأباصيري الشخصية الشهيرة للفنان عادل إمام، ويصم العرض استعراضات غنائية.