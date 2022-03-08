شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق الفنان أحمد عبد العزيز وتشييع جثمانه بمدينة نصر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا يحيى عبدالعزيز شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز، ويشيع الجثمان غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد آل رشدان خلف قاعة المؤتمرات مدينة نصر، والعزاء نفس اليوم الأربعاء بنفس المسجد قاعة الحمد.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد عبدالعزيز مسلسل "الحلم" تأليف محمد رجاء، وإخراج حسنى صالح، ويشارك في بطولته صابرين، أحمد عبد العزيز، محمد رياض، صلاح عبد الله، أنوشكا، رانيا فريد شوقى، كمال أبو رية، مى كساب، نهال عنبر، سميرة عبد العزيز، مدحت تيخة، عمر زهران، محمود الجابرى، طاهر أبو ليلة، عبد الخالق أحمد، شريف خير الله، ياسمين على، كيرا الصباح وعدد آخر من الفنانين الشباب.