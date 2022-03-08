شكرا لقرائتكم خبر عن صالون مديحة حمدى يهدى درع التميز لـ سميحة أيوب وأحمد بدير .. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمنح صالون الفنانة مديحة حمدى الثقافى درع التمييز لعدد من الفنان فى احتفالية تقام يوم الأحد المقبل 13 مارس بقاعة التعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، ومن هؤلاء سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، النجم أحمد بدير، والفنان ياسر على ماهر، والفنان هانى كمال، والكاتب المسرحى عمرو دوارة.

وكانت الفنانة مديحة حمدى قد كرمت مؤخرا خلال حفل تكريم "المرأة المصرية" بصالونها الثقافى، التابع لصندوق التنمية الثقافية، عددا من الفنانين والإعلاميين وسيدات المجتمع، وكذلك بعض سيدات المجتمع المدنى وأمهات الشهداء وبعض الشخصيات الراحلة التى أثرت فى المجتمع.

وقامت الفنانة مديحة حمدى خلال الحفل بتكريم كلا من: الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانة وداد بشير، والفنانة آمال رمزى، والفنانة فاطمة الكاشف، والإعلامية سحر عباس، وكذلك كرمت اسم الدكتورة عبلة الكحلاوى وتسلم درع التكريم ابنتها مروة ياسين، وأيضا اسم الفنانة شويكار وتسلم درع التكريم شقيقتها شريفة، واسم الفنانة سامية أمين وتسلم درع التكريم زوجها المخرج مصطفى الدمرداش، كما كرمت عددا من السفراء ونائبات البرلمان بالإضافة لتكريم بعض أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.