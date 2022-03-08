شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ينتهى من تسجيل ديو مع سلمى الشيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمود الليثى من تسجيل أغنية جديدة داخل أحد ستوديوهات منطقة الجيزة مع المهندس أحمد جودة تحمل اسم "لإمتى"، تشاركه الغناء فيها سلمى الشيمى صاحبة، والأغنية من كلمات حسن عزو، ويوسف طه، وألحان جابر النمر، وتوزيع باسم منير، وقام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان المطرب محمود الليثى قد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

وقدم الليثى كليب جمعه بالفنانة اللبنانية مايا دياب يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.

كان المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.



محمود الليثى من كواليس الكليب