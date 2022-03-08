اليوم العالمي للمرأة.. درة: "كل عيد وأنتِ الحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت الفنانة درة باليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

ونشرت درة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة علقت عليها قائلة: "كل عيد مرأة وأنتِ الحب والجمال والصمود والأمل"، ولفتت أن صورتها من العام الماضي، أثناء مشاركتها كعضو لجنة تحكيم مهرجان شئون المرأة.

يذكر أن آخر أعمال درة الفنية مسلسل حكاية "أول السطر" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، الذي يقدم حكايات منفصلة، وتتكون كل حكاية من عشرة حلقات مقتبسة من أحداث حقيقية تتعلق بدور المرأة في المجتمع.

حكاية "أول السطر" بطولة: درة، عمر الشناوي، صالح عبد النبي، ريم عبدالقادر، وهي من إخراج محمود كامل.