خاص| بعد عودته لمصر.. موعد خضوع عمر كمال للتحقيق في نقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وصل المطرب عمر كمال، إلى القاهرة مساء أمس الاثنين قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد جولة دامت شهر، وإصدار قرار نقابة المهن الموسيقية في 15 فبراير الماضي، قرار إيقافه.

منصور هندي "رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أجاب على سؤال عن موعد التحقيق، وقال: "عرفنا بوصول مر، ولكن لم يتم تحديد موعد التحقيق بعد".

مصدر مقرب من المطرب عمر كمال، قال لـ"الخليج 365": "عمر كمال، وصل مساء أمس، وحسب تأكيده ملتزم بقرار النقابة، ومن الوارد وقوفه أمام الشئون القانونية في النقابة، غدا الأربعاء أو الخميس، لتوضيح موقفه"

وتابع: "عمر لديه رحلة فنية يقدم خلالها مجموعة حفلات في عدة دول، وأولها في البحرين يوم 11 مارس، وبعدها في السعودية أيام 15 و16 مارس، ثم يذهب إلى اليونان، ويقدم بها يوم 17 حفل غنائي".

وأضاف: "عمر، لديه أيضا 3 حفلات أخرى في أوروبا، يوم 19 في مالطا، و25 في السويد، والثالث يوم 26 في فرنسا".

علاء عامر المستشار القانونى لنقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن العقوبات التي من الوارد تطبيقها على عمر كمال في حالة إدانته، قال: "في مثل هذه الحالات، قوانين نقابة المهن الموسيقية، عقوباتها متدرجة، من اللوم، إلى لفت النظر، والإيقاف المؤقت، وحتى الشطب النهائي"

نقابة المهن الموسيقية، أعلنت في 15 فبراير، إحالة المطرب عمر كمال للتحقيق، وإيقافه عن العمل، وذلك بعد تداول مقطع فيديو له، تحدث خلاله بأسلوب غير لائق، عن الفنان هاني شاكر "نقيب المهن الموسيقية".