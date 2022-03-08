رسالة هيفاء وهبي في اليوم العالمي للمرأة: كوني قوية ومتفوقة ومحبوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بحلول اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وكتبت، هيفاء عبر حسابها بموقع "تويتر": "كوني امرأة لا تُهزم، قوية ومتفوقة ومحبوبة.. كوني السعادة لمن حولك، أنتِ الحياة".

يذكر أن آخر أغاني هيفاء وهبي كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع "يوتيوب"، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

بينما أخر أعمال هيفاء وهبي التمثيلية مسلسل "أسود فاتح" بطولة: معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف وغيرهم، من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.