أحمد داود في يوم المرأة العالمي: 6 ستات في حياتي حابب أقولهم كل سنة وأنتم طيبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل الفنان أحمد داود، بحلول اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام.

ونشر داود، مقطع فيديو عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وقال خلاله: "6 ستات في حياتي حابب أقولهم كل سنة وأنتم طيبين"، وبدأ الفيديو بموقف تكرر له مع جدته في صغره يظهر فيه أهمية المرأة في حياته.

ويشارك أحمد داود في سباق مسلسلات رمضان 2022، ببطولة مسلسل "سوتس بالعربي" الذي يجمعه بالنجم آسر ياسين في أول تعاون بينهما، حيث يقوما بشخصيتي "آدم منصور وزين ثابت"، وهما "مايك روس وهارفي سبيكتر" في النسخة الأجنبية من المسلسل، يتعرفا على بعضهما في وقت مبكر ليخوضا تحديات صعبة لحل القضايا.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم: صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد.

وينتظر أحمد داود إطلاق فيلمه "يوم 13" في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه البطولة دينا الشربيني وشريف منير، من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

كما بدأ مؤخرًا تصوير فيلمه "هيصة"، والذي يقوم فيه بدور لاعب كرة قدم يعيش بإحدى المناطق الشعبية ويطمح للشهرة والعالمية، ولكن ما يواجهه أثناء مشواره الكروي يقلب كل شيء رأسًا على عقب، الفيلم من تأليف محمد ناير، إنتاج Cine-Pro Production، ومن إخراج عثمان أبو لبن.