اليوم العالمي للمرأة.. سمية الخشاب: الراجل محتاج ست.. لكن الست كوين مش محتاجة حد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفلت الفنانة سمية الخشاب، بحلول اليوم العالمي للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وكتبت، سمية عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل سنة والمرأة هي عصب المجتمع، كل سنة والمرأة هي أساس الحياة، كل سنة والمرأة هي الحياة".

أضافت: "وياريت لما نمدح المرأة منقولش إنها بـ100 راجل، هي ست.. والوصف ده كفاية جدا".

تابعت: "تحية لكل امرأة independant عرفت تثبت نفسها في أي مجتمع ذكوري، كده كده الراجل محتاج ست عشان في مهام لا يمكن هيعرف يعملها لوحده، لكن الست كوين مش محتاجة أي حد".

ومن ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، مع النجوم: محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، في رمضان 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".