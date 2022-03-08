مذكرات عمر الشريف في مسلسل درامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن السيناريست والروائي هيثم دبور، حصوله على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي، وذلك بعد توقيع عقد مع طارق عمر الشريف، نجل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

وكشف هيثم دبور في بيان صحفي نشره عبر حسابه في فيسبوك، أن عمر الشريف حكى في مذكراته الخاصة كواليس رحلته مع العالمية، والانتقال إلى هوليوود، واحترافه البريدج، وتضم تفاصيل لم يسبق عرضها بالإعلام العربي.

ويقول دبور إن مذكرات عمر الشريف تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين، وإنه سعيد بتولي مسؤولية ظهورها على الشاشة.

من ناحيته أبدى طارق عمر الشريف حماسته لرؤية تلك المذكرات في عمل فني كبير على إحدى المنصات العالمية، عبر إنتاج يليق بذكرى والده، ويعكس مكانته في تاريخ السينما.

يذكر أن عمر الشريف توفي يوم 10 يوليو 2015، عن عمر 83 عاماً، وحصل خلال مشواره الفني على العديد من الجوائز، ومنها 3 جوائز غولدن غلوب إلى جانب ترشيحه لجائزة الأوسكار عام 1962 عن دوره في فيلم “لورانس العرب”.