حسين فهمي ينتقد بشدّة محمد رمضان.. هذا ما قاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال الندوة التي أُقيمت لتكريمه على هامش “مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية”، انتقد الفنان حسين فهمي تصرفات بعض الفنانين الذين يستعرضون ممتلكاتهم أمام الجمهور، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد فهمي أن هناك فناناً يستعرض داخل طائرته الخاصة، مؤكداً أنه لا يريد ذكر اسمه، بالقول: “هناك فنان الآن يستعرض داخل طيارته الخاصة ويوجه حذاءه للكاميرا، وهذا التصرف مرفوض”.

وعلّق الجمهور على الفيديو بأن الفنان حسين فهمي يقصد بكلامه الفنان محمد رمضان، لأنه معروف بنشر فيديوهات كثيرة من داخل الطائرات الخاصة.

وتحدث حسين فهمي خلال الندوة عن دور الوسامة في مسيرته الفنية وكيف أثّرت في اختياراته لأدواره، وأوضح أنه لم يعتمد على وسامته في اختياراته الفنية، مضيفاً: “أنا راجل دارس سينما، طول عمري مش الشاب الوسيم اللي بيقف قدام المرايا يظبط شعره”.

الجدير ذكره أن آخر أعمال حسين فهمي في السينما كان فيلم “الكاهن”، والذي شاركه بطولته الفنانون: درة وجمال سليمان وإياد نصار وأحمد حاتم وأمير المصري، وهو من إخراج عثمان أبو لبن، وتدور أحداثه حول حرب المعلومات وصراع القوى الخفية للتحكم في الاقتصاد العالمي، حيث يسعى صحافيان بمساعدة أحد المحامين المتعاونين مع تلك المنظّمات، لكشف المخطط، في إطار من التشويق والغموض.