شكرا لقرائتكم خبر عن مريم طارق أول مغنية من ذوى الهمم تنال عضوية الموسيقيين ووزيرة الثقافة تهنئها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فى اليوم العالمى للمرأة التهنئة للفنانة مريم طارق ماهر أول حاصلة على عضوية نقابة المهن الموسيقية من فصول ذوى القدرات الخاصة بمواهب الأوبرا وذلك بعد اجتيازها الاختبارات اللازمة للالتحاق بالنقابة بنجاح .

وقالت عبد الدايم إن ذوى القدرات الخاصة جزء أصيل من نسيج المجتمع ومن الاولويات فى خطط الدولة للتنمية ، ووصفت مريم بإحدى النماذج المشرفة التي اصرت على تحقيق حلمها مؤكدة أن حصولها على عضوية نقابة المهن الموسيقية يعكس النتائج الايجابية لخطط وزارة الثقافة الخاصة بدمج واكتشاف وتبنى الموهوبين من ذوى الهمم ، وتابعت أن المرأة المصرية اثبتت قدرتها على النجاح فى مختلف المجالات مشيرة الى اعتزازها بسيدات الوطن اللائي عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ اقدم العصور .



كارينه مريم طارق