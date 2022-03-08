إليسا : ” وقّفوا تمييز، وقّفوا عنف، وقّفوا تسلط “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 05:43 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” إليسا ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر احتفلت من خلالها بيوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم الثلاثاء 8 مارس .

فكتبت إليسا في تغريدتها : ” المرأة أكتر من يوم وأعظم من مناسبة .. هيي كل الأمل والصمود والطاقة والحب والنجاح .. وهيي اللي بتغيّر معادلات وبتصنع بلاد ” .

وتابعت : ” وقّفوا تمييز، وقّفوا عنف، وقّفوا تسلط، وخلي كل امرأة تاخد محلها بجرأة وثقة .. كل عام والمرأة بخير ” .