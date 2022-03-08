مسلسلات رمضان 2022.. تفاصيل مشاركة أحمد شيبة في "الكبير أوي ج 6" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب الشعبي أحمد شيبة، للمشاركة في سادس أجزاء مسلسل "الكبير أوي"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

الشاعر رمضان المصري، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف أن الفنان أحمد شيبة يقدم في المسلسل، أغنية بعنوان "زينة الرجال"، من كلماته، وألحان فارس فهمي، وتوزيع أشرف البرنس.

وعن كواليس تقديمها في "الكبير أوي ج 6"، قال: "الأغنية باللهجة الصعيدية، وتم تنفيذها منذ فترة، وكان الفنان أحمد شيبة يستعد لتقديمها، وعندما سمعها منه الفنان أحمد مكي، طلب أن تقدم في المسلسل، ومشكورا تواصل معي، وأبدى إعجابه بها".

المصري تابع: "بعد ضم (زينة الرجال) إلى المسلسل، قمت بإجراء إضافات على كلماتها لتناسب العمل، وفي الغالب من المقرر أن تقدم داخل الحلقات، وأتمنى تنال إعجاب الجمهور، مثل أعمالي السابقة مع الفنان أحمد شيبة في مسلسلات عديدة، ومنها (الفتوة) و(نسر الصعيد)، وكذلك أغنية (الكبير) التي عرضت مؤخرا في مسلسل (الفرح فرحنا) وقدمها المطرب عبد الباسط حمودة".

مسلسل "الكبير أوي" يعود في رمضان 2022 بالجزء السادس، بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس، بطولة النجم أحمد مكي، وبمشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة مثل بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وليلى عز العرب وغيرهم.

ويعرض مسلسل "الكبير أوي ج 6"، حصريًا على شاشة ON، وعبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".