رمضان 2022.. القناة العارضة لمسلسل "سوتس بالعربي" لآسر ياسين وأحمد داود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت قناة cbc عن عرضها مسلسل "سوتس Suits بالعربي" بشكل حصري في رمضان 2022.

ونشرت cbc عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، بوستر مسلسل "سوتس بالعربي"، مصحوبا بتعليق: "انتظروا مسلسل Suits بالعربي حصريًا على cbc في رمضان 2022".

مسلسل "سوتس Suits بالعربي" بطولة النجوم: آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، محمد شاهين، ريم مصطفى، تارا عماد، وهو مأخوذ عن النسخة الأمريكية والتي تحمل نفس الاسم، وهو من تأليف محمد حفظي، وياسر عبدالمجيد، ومن إخراج مريم أحمدي، وإنتاج طارق الجنايني.

المسلسل تدور أحداثه حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.