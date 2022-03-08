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مسلسلات رمضان 2022 على قناة cbc.. تخوض السباق بنيللي كريم وآسر ياسين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت قناة cbc عن قائمة مسلسلات رمضان 2022 والتي تُعرض عبر شاشتها.

المسلسلات نشرت cbc بوستراتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجاءت على النحو التالي:

مسلسلات رمضان 2022 على قناة cbc

- فاتن أمل حربي (حصري) - نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي ومحمد الشرنوبي وخالد سرحان ومحمد ثروت.

- Suits بالعربي (حصري) - آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى ومحمد شاهين وتارا عماد.

- راجعين يا هوى - خالد النبوي وهنا شيحة ونور ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير.

- ملف سري - هاني سلامة.

- يوتيرن - ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وكريم قاسم وصفاء الطوخي وعبير صبري.

وتشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم مسلسلات رمضان 2022، بنحو 14 عملًا دراميًا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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