مسلسلات رمضان 2022 على قناة cbc.. تخوض السباق بنيللي كريم وآسر ياسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:
أعلنت قناة cbc عن قائمة مسلسلات رمضان 2022 والتي تُعرض عبر شاشتها.
المسلسلات نشرت cbc بوستراتها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجاءت على النحو التالي:
مسلسلات رمضان 2022 على قناة cbc
- فاتن أمل حربي (حصري) - نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي ومحمد الشرنوبي وخالد سرحان ومحمد ثروت.
- Suits بالعربي (حصري) - آسر ياسين وأحمد داود وصبا مبارك وريم مصطفى ومحمد شاهين وتارا عماد.
- راجعين يا هوى - خالد النبوي وهنا شيحة ونور ووفاء عامر وأنوشكا وأحمد بدير.
- ملف سري - هاني سلامة.
- يوتيرن - ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد وكريم قاسم وصفاء الطوخي وعبير صبري.
وتشارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم مسلسلات رمضان 2022، بنحو 14 عملًا دراميًا.