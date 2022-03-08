بعد 65 عاماً مكتبة تعثر على كتابها المفقود

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - مارس - 2022 2:42 مساءً

في حادثة غريبة بعد ما يقرب من 65 عامًا، عاد كتاب فات موعد استحقاقه إلى مكتبة بريطانية، حيث اكتشفته وقتها فتاة عاشقة للقراءة، وهو ملقى على جانب طريق بأحد الشوارع.

وقال مجلس مدينة بورتسموث إن الكتاب الذي يحمل عنوان “الغواصة المنسية”، عثرت عليه “جيل ديفيز” على جانب طريق فراتون رود في بورتسموث في عام 1957، وكان الكتاب يحمل علامات من مكتبات مدينة بورتسموث العامة، لكن ديفيز أخذته إلى المنزل، قصدًا قراءة الكتاب وإعادته إلى المكتبة.

وتابعت ديفيز قائلة: “بصفتي قارئًا نهمًا، لم يكن هناك طريقة لإعادة الكتاب حتى قرأته – وهو ما فعلته ، واستمتعت به تمامًا، لكن الشيء الوحيد الذي لم أفعله مطلقًا هو إعادته إلى المكتبة”.

الكتاب المفقود

وأكدت ديفيز إنها قررت إعادتها بالبريد إلى المكتبة بعد تلك الفترة الكبيرة، عندما أعادت اكتشافها على أحد الرفوف أثناء قيامها بترتيب منزلها في لندن.

وأكدت أن الكتاب انتقل معها مرات عديدة على مدار الـ 64 عامًا الماضية، مشيرة إلى أنها كانت قلقة بشأن الغرامات التي يتكبدها الشخص الذي قام بفحص الكتاب في الأصل وفقده على جانب الطريق، لكنها شعرت بالارتياح لسماع أن بورتسموث ألغت الرسوم المتأخرة.

وتابع عضو مجلس مدينة بورتسموث بن داولينج، عضو مجلس الوزراء للثقافة في مدينة بورتسموث قائلاً: “يسعدني أن تواصل جيل معنا لإعادة الكتاب، وآمل أن تلهم هذه القصة الآخرين لإعادة اكتشاف مكتبتهم وعدم الخوف من أي غرامات سابقة”.