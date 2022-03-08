صفات فلكية أساسية لمواليد يوم 8 مارس.. تعرفوا عليها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يحرص الكثير من الأشخاص على معرفة شخصيتهم من تاريخ ميلادهم ويسمى ذلك بـ”علم الأرقام”، وإليكم بعض الصفات الأساسية لمواليد يوم 8 مارس، بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

في علم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 8 مارس فإن ذلك يعني أن لديك موهبة تنظيمية وقوة تحمل كبيرة، أنت أيضا ملهم ولديك قدرة على فهم الآخرين تجيد التهرب وتعشق الأسفار.

نصيحة علم الفلك لمواليد يوم 8 مارس لعام 2022:

عام 2022 يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا في كل شيء.

ويصنف 8 مارس من ضمن برج «الحوت»، والحوت من الأبراج المائية، ويعتبر كذلك من الأبراج المتفائلة والرومانسية جدا، ويعد مواليد أبراج «برج الثور، وبرج العقرب، وبرج الحوت»، من المتوافقين مع برج الحوت، بينما لا يتوافق معه على الإطلاق: «برج الجوزاء، برج الأسد، وبرج الميزان».

ويتميز برج الحوت بالرومانسية والعطاء، وهم من الأبراج التي تحب الحياة، كما يتسم بخيالها العاطفي، كما أنه من الأبراج الاجتماعية التي تتمتع بالنشاط والحيوية، ويتصف برج الحوت بحبه في مساعدة الآخرين ، كذلك بأنه من المبدعة والخيالية.

اما عيوب برج الحوت فتتمثل في أنه من الأبراج المترددة في الحب، وبرج الحوت من الأبراج التي لا تتعلم من أخطائها، وهم من الأبراج المزاجية والكسولة في الحب فهي لا تبذل مجهود لكي تجذب الطرف الآخر ليها ،وبرج الحوت من أكثر الأبراج عرضة للإصابة بالاكتئاب وذلك يرجع لحساسيته الشديدة.

وما بين هذا وذاك تظل النصيحة الدائمة لمواليد برج الحوت هي حاول أن تتعايش مع الواقع، وأن تسعى لتحقيق أهدافك، والتصديق فى قدراتك، ولا تتغاضى عن حقوقك.