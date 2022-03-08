بالصور: كيم كاردشيان “بشريط لاصق” في أسبوع باريس للموضة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

رصد موقع ديلي ميل إطلالة نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان أثناء التحضير لإطلالتها الملفتة في أسبوع باريس للموضة، حيث تم لف جسدها بالكامل بشريط لاصق يحمل اسم أحد أشهر دور الأزياء العالمية.

وفي سياق متصل وافقت المحكمة الأمريكية على طلب كيم كاردشيان بإنهاء زواجها رسمياً من مغنى الراب العالمى كانى ويست، لتصبح عزباء، كما تمت الموافقة على حذف لقب “ويست”، من اسمها، وظهرت كارداشيان، التى كانت ترتدى بلوزة سوداء، عبر الفيديو فى المحكمة، بينما لم يظهر ويست، البالغ من العمر 44 عاماً، شخصياً أو عبر الفيديو، حسبما ذكر موقع people0.

وذكر الموقع أن الزوجين سيواصلان حل المشكلات المتبقية فى قضية طلاقهما والمتعلقة بحضانة أطفالهما الأربعة وتقسيم الممتلكات بينهما، وبمقتضى قرار قاضى المحكمة العليا فى مقاطعة لوس أنجلوس ستيف كوكران، أصبحت نجمة تليفزيون الواقع عزباء.

وكانت كيم قد تقدمت بطلب الطلاق من كاني ويست في فبراير 2021، بعد زواج استمر سبع سنوات وأثمر أربعة أطفال، هم شيكاغو وبسالم ونورث وسانت.

يأتى قرار القاضى فى الوقت الذى يواجه فيه كانى انتقادات شديدة بسبب طريقة تعامله مع طلاقهما ومضايقاته لزوجته السابقة وصديقها الجديد بيت ديفيدسون.

كيم كاردشيان

كيم كاردشيان