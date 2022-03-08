صورة نادرة ل ” رحمة رياض ” من طفولتها مع والدها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 03:50 مساءً - نشرت الفنانة العراقية ” رحمة رياض ” صورة لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري تجمعها بوالدها الفنان الراحل ” رياض أحمد ” .

وظهرت رحمة رياض في الصورة وهي بمرحلة الطفولة إلى جانب والدها .. وأرفقتها بتعليق توجهت من خلاله بالدعاء له كما أعربت عن إشتياقها لوالدها .

فكتبت قائلة : ” يارب اجعل أبي بفردوسك، مكنونا برحمتك، راويا بكرمك، منعما بعفوك ومغفرتك، يارب كلما زاد شوقي وعظم فقدي وحنيني ما امتلكت إلا الدعاء ” .