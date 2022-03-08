كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 03:50 مساءً - نشرت الفنانة العراقية ” رحمة رياض ” صورة لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري تجمعها بوالدها الفنان الراحل ” رياض أحمد ” .
وظهرت رحمة رياض في الصورة وهي بمرحلة الطفولة إلى جانب والدها .. وأرفقتها بتعليق توجهت من خلاله بالدعاء له كما أعربت عن إشتياقها لوالدها .
فكتبت قائلة : ” يارب اجعل أبي بفردوسك، مكنونا برحمتك، راويا بكرمك، منعما بعفوك ومغفرتك، يارب كلما زاد شوقي وعظم فقدي وحنيني ما امتلكت إلا الدعاء ” .
كانت هذه تفاصيل خبر صورة نادرة ل ” رحمة رياض ” من طفولتها مع والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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