شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية وائل الفشنى "أيام" تتخطى مليون و500 ألف مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت أغنية "أيام" للمطرب وائل الفنشى، مليون و500 ألف مشاهده على موقع يوتيوب بعد أسبوعين من طرحها، وهى الأغنية التي يتعاون خلالها مع الملحن محمد نوارة من حيث الكلمات والألحان، وتقول كلماتها:"أيام.. يوم طايرين ويوم تايهين والحب منين أيام…. أيام.. يوم الفرح قريب..ويوم من همي بسيب.. نفسي لوهم وخوف .. أيام…..أيام.

وعن الأغنية قال نوارة فى تصريحات سابقة:"لقد جاء التعاون الفني مع المطرب وائل الفشني لتقديم هذه الأغنية لأنه من أكثر الأصوات المتواجدة التي يمكن أن تجسد الحالة الدراميه في هذه الأغنية من حيث الموسيقى والكلمات، وقمنا بعدد من البروفات والتدريبات النهائية وأبدع وائل في الأغنية والتعبير عن كل ما بها من مشاعر، وقد عرف الفشني بتقديم الابتهالات والأناشيد وغناء التراث الصعيدي وإعادة تقديمه بشكل مختلف.

وأوضح نوارة أن أغنية أيام تتحدث عن تغير أحوال الانسان على مر الأيام والمواقف المتباينة التي يمر بها من فراق وغدر وحب وفرح وحزن وغيرها... وقد بدأت الفكرة كمقطوعة موسيقي تصويريه ثم قررت أن أحولها إلى أغنية لما بها من دراما تحتاج إلى عمل حالة غنائية خاصة لها.