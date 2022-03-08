إسلام إبراهيم يطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 مارس 2022 02:57 مساءً - وجه الفنان المصري ” إسلام إبراهيم ” رسالة إلى جمهوره ومحبيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك طالبهم من خلالها بالدعاء لوالده بالشفاء .

حيث كشف إسلام إبراهيم عن تعرض والده لوعكة صحية منذ أكثر من شهر استدعت دخوله المستشفى وتواجده بالعناية المركزة مشيرا إلى أن الحالة لا تتحسن .

فكتب إسلام إبراهيم في منشوره : ” دعواتكم لوالدي بالشفاء .. بقاله أكتر من شهر بيتألم ومفيش تحسن وحاليًا في العناية المركزة .. ربنا يشفيه ويخفف آلامه الدعاء يغير الأقدار ” .

وأضاف : ” أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين ” .

وتابع : ” اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير ” .