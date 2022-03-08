ميغان ماركل تواجه دعوى قضائية جديدة.. المدّعية شقيقتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدمت الأخت غير الشقيقة، للدوقة ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، وتدعى سامانثا ماركل بدعوى قضائية على شقيقتها، ادعت من خلالها أن ميغان قامت بالتشهير بعائلتهما، من خلال عدة ادعاءات كاذبة عن طفولة ميغان، خلال مقابلتها الشهيرة مع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري العام المنصرم.

وفي التفاصيل، وبحسب مجلة TMZ الأمريكية فإن سامانثا ماركل البالغة من العمر 57 عاماً، تقدمت بدعوى قضائية ضد ميغان ماركل، حيث اتهمتها بالتشهير بعائلتهما، بعد حديثها مع أوبرا عن نشأتها والظروف الصعبة التي عاشتها، وهو الأمر الذي نفته سامانثا ماركل في وقت سابق، مؤكدة بالصور أن ميغان تلقت تعليمها في مدارس خاصة، وأن والدهما تحملا تكاليف نفقات دراستها لسنوات عديدة.

وبدوره مايكل كومب، محامي الدوقة ميغان ماركل، وصف الدعوى القضائية بأنها سخيفة؛ حيث قال للموقع المذكور أعلاه: “هذه الدعوى التي لا أساس لها ولا يمكن وصفها سوى بالسخيفة، إنها مجرد استمرار لنمط من السلوك المزعج. سنتعامل معها بالحد الأدنى من الاهتمام، هذا ما تستحقه”.

وكانت ميغان ماركل قد تحدثت عن كتاب شقيقتها سامانثا “The Diary of Princess Pushy’s Sister” الذي يتناول حياة سامانثا مع ميغان من وجهة نظر سامانثا، حيث قالت إنها لا تعرف كيف من المفترض أن يحكي كتاب سامانثا عنها وهي لا تعرف عنها أي شيء ولم تقابلها منذ أكثر من 20 عاماً، وأنها نشأت كطفلة وحيدة مع والدتها دون أشقاء، وهو ما ردت عليه سامانثا في برنامج “إنسايد إديشن” حيث قالت: “لا أعلم كيف يمكنها أن تدعي أنني لم أعرفها وأنها نشأت كطفلة وحيدة وهناك صور تظهر حياة كاملة لنا معاً”.

وقامت سامانثا في أذار/ مارس عام 2021 بمشاركة صور تجمعها بميغان ماركل من مراحل عمرية مختلفة، كان آخرها صورة التقطت في حفل تخرجها عام 2008 أي منذ 13 عاماً.

وفيما يتعلق باستخدام عائلة ماركل قالت ميغان في المقابلة إن سامانثا لم تستخدم اسم ماركل بعد زواجها، ولكنها عادت لاستخدام الاسم بعد أن بدأت علاقة ميغان بالأمير هاري، في محاولة لاستغلال الشهرة التي حصل عليها اسم ماركل بسبب ميغان؛ لترد عليها بالأدلة أنها كانت تحمل اسم ماركل قبل أن تحمله هي بسنوات، قائلة: “ماركل كان دائماً ولا يزال اسمي”، كما أظهرت وثيقة رسمية بتاريخ ديسمبر 1997 (قبل لقاء ميغان وهاري في عام 2016)، تظهر طلبها العودة لاستخدام اسم ماركل بعد حصولها على اسم عائلة زوجها بعد الزواج، وأظهرت أيضاً شهادتها الجامعية التي حصلت عليها في عام 2008 تحمل اسم سامانثا ماركل.

كما ردت سامانثا حينها؛ حيث إن ميغان ماركل عبرت عن معاناتها من الاكتئاب ومعاناتها من ميول انتحارية خاصة خلال فترة حملها في طفلها الأول، قائلة لها الاكتئاب لا يبرر لك إساءة معاملة الآخرين.

وكان لقاء الزوجين ميغان ماركل والأمير هاري مع الإعلامية الأميركية أوبرا وينفري على قناة سي بي إس” (CBS) الأميركية العام المنصرم قد أثار عاصفة من الجدل، وأحدث أزمات كبيرة أيضاً مع قصر باكينغهام، حيث شبه البعض المقابلة بالمقابلة التاريخية للأميرة الراحلة ديانا مع “بي بي سي” قبل 27 عاماً.

وكشفت ميغان ماركل في المقابلة عن أسرار حياتها القصيرة داخل العائلة المالكة في بريطانيا قبل أن تقرر وزوجها الانفصال عن الحياة الملكية، والانتقال إلى الولايات المتحدة، عاشت بحسب تعبيرها حياة الصارمة وواجهت صراعات كبيرة للتكيف مع أفراد العائلة المالكة.

كما اتهمت دوقة ساسكس المسؤولين بالقصر بـ”استدامة الكذب” بشأنها وبشأن هاري، مشيرة إلى أنها رفضت الأوامر التي أمرتها بالسكوت، وعبّرت عن ألمها لأن المسؤولين حرموا ابنها المولود من لقب الأمير، واتهمت قصر باكينغهام بالفشل في حماية ابنها آرتشي بحرمانه من الأمن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

أما التصريح الأخطر فكان عندما قالت إن أحد أفراد عائلة هاري كان قلقاً بشأن مدى سمرة بشرة ابنهما آرشي عند ولادته.

ووصفت ميغان نفسها خلال المقابلة أنها كانت ساذجة أثناء لقائها بالملكة أول مرة، إذ إنها اضطرت إلى تعلم الانحناء.

أما الأمير هاري فقد كشف أيضاً أن عائلته قاطعته مالياً في أوائل عام 2020، وأن والده الأمير تشارلز توقف عن تلقي مكالماته بعد أن قررا الاستقلال عن العائلة، فكان يستخدم الأموال التي ورثها عن والدته الراحلة الأميرة ديانا، لذلك أجبر على توقيع صفقات بملايين الدولارات مع “نتفليكس” و”سبوتيفاي”.