استقالات وخلافات قبل حفل الأوسكار 2022

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الأيام القليلة المتبقية على حفل الأوسكار لعام 2022 ستشهد الكثير من التطورات التي قد تؤدي إلى فشل الحفل ربما من ناحية التنظيم.

فقد كشف موقع “ديدلاين” عن وجود بعض الخلافات بين هيئة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة حول تنظيم حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل المقرر إقامته في 27 مارس/ آذار المقبل، حيث استقال توم فليشمان، مهندس الصوت الحائز على جائزة الأوسكار، والذي اشتهر بتعاونه على مدى عقود مع المخرج مارتن سكورسيزي، من أكاديمية الأوسكار.

وذكرت التقارير أن الخلاف سببه خطة الأكاديمية لتجنب البث التلفزيوني المباشر لـ 8 فئات في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، ما أحدث بلبلة أدت في نهاية الأمر إلى استقالة توم فليشمان.

وقد صرح بعض أعضاء أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بأن الاحتفال ببعض الفئات بشكل مختلف عن البعض الآخر يعكس التحيز وعدم الواقعية للفنون الإبداعية، ومن المحتمل أن يكون سبباً للانقسام والخلافات.

بالرغم من عدم ترشحها لإحدى جوائز حفل الأوسكار المنتظر، إلا أن النجمة العالمية ليدي غاغا ستكون مفاجأة هذا العام.

فقد كشف موقع people المعني بأخبار المشاهير العالميين، أن المغنية ليدي غاغا ستكون من ضمن مقدمي حفل أوسكار 2022، إلى جانب كيفن كوستنر، زوي كرافيتز، كريس روك، يون يوه جونغ، وروزي بيريز.

وقد أفرح هذا الخبر محبي النجمة ليدي غاغا بعد أن صُدموا لعدم ترشحها لأي جائزة أوسكار هذا العام، بالرغم من النجاح الساحق الذي حققته في فيلمها الأخير House of Gucci.

غياب ليدي غاغا هذا العام عن حفل أكاديمية الصور المتحركة والفنون والعلوم أحدث صدمة في عالم هوليوود، حيث إن النجمة قد رُشحت لعدة جوائز مرموقة عن فيلم House of Gucci منها: Golden Globes، Screen Actors Guild Awards، و BAFTA Awards.

وهنا، لا بد من الإشارة إلى أن الفيلم المذكور تم ترشيحه للأوسكار عن فئة أفضل مكياج وشعر.

وفي وقت سابق، كشفت أكاديمية الصور المتحركة والفنون والعلوم، أنه وبعد أن ظل حفل الأوسكار بدون مضيف لمدة 3 سنوات، سيكون هناك 3 مقدمي برامج متنوعين لتقديم الدورة الـ 94 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وهم: واندا سايكس، وريجينا هول، وإيمي شومر.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ جوائز الأوسكار، التي يتم فيها استضافة ثلاث نساء للعرض، على الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يقوم بها أكثر من شخص واحد بتقديم الحفل.