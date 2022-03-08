فن ومشاهير

مليون مشاهدة في أيام.. نوال الزغبي تتصدّر بـ”لسه باجي على بالك”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية نوال الزغبي الجديدة “لسه باجي على بالك” أكثر من مليون مشاهدة بعد 4 أيام فقط من صدورها على القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

وكانت نوال الزغبي قد تصدّرت “الترند” في لبنان، ومصر والسعودية والإمارات، وعدد من البلدان العربية، بعدما أصدرت كليب أغنية “لسه باجي على بالك”.

أغنية “لسه باجي على بالك” من كلمات أمير طعيمه، وألحان عمرو مصطفى أنور وتوزيع نور، تنتمي إلى الأغنيات الكلاسيكية، وقدمتها نوال الزغبي بإحساس مرهف وجرأة عالية. أمّا الكليب فحمل توقيع المخرج المبدع فادي حداد.

يذكر أن العمل ترك أثرًا طيبًا عند الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير مع الكليب، وتلقت نوال الزغبي الكثير من التعليقات على صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي من المتابعين الذين عبّروا عن إعجابهم بالأغنية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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