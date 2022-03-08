شكرا لقرائتكم خبر عن بموافقة نجله طارق .. تحويل مذكرات عمر الشريف لعمل فنى بتوقيع هيثم دبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هيثم دبور في بيان صحفي حصوله علي حقوق تحويل مذكرات عمر الشريف لعمل فني، وجاء البيان كالتالي.

"حصل السيناريست والروائي هيثم دبور على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي، وذلك بعد توقيع عقد مع طارق عمر الشريف نجل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة".

وأكمل البيان، "وكان عمر الشريف قد فصل في مذكراته الخاصة كواليس صعوده إلى هوليوود، واحترافه البريدج، وتفاصيل أخرى عديدة لم يسبق عرضها بالإعلام العربي".

وقال دبور خلال البيان، " إن المذكرات تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين، وإنه سعيد بتولي مسؤولية ظهورها للشاشة، ومن ناحيته أبدى طارق عمر الشريف حماسته لرؤية تلك المذكرات في عمل فني كبير على إحدى المنصات العالمية، عبر إنتاج يليق بذكراه، ويعكس مكانته في تاريخ السينما".

قدم عمر الشريف مع فاتن حمامة عدد من الأعمال منها فيلم "صراع فى الوادى" عام 1954 تدور أحداث الفيلم فى صعيد مصر قبل ثورة 23 يوليو، عن شاب يدعى أحمد يعمل مهندسًا زراعيًا ويذهب إلى قريته فى جنوب الوادى ليساعد والده "ناظر زراعة" فى تحسين سلالة القصب، وينجح فى ذلك شاركهما البطولة فريد شوقى وزكى رستم، والفيلم إخراج يوسف شاهين.

ثم جاء فيلم "أيامنا الحلوة" عام 1955 تدور أحداث الفيلم حول فتاة فقيرة تعيش على سطح أحد العقارات، بجانب ثلاث شباب جميعهم يحبونها، وتحتاج الفتاة إلى إجراء عملية جراحية، ويعلم الشباب عن مرضها فيسارع كل منهم إلى مساعدتها. شاركهما البطولة، عبد الحليم حافظ وأحمد رمزى وزينات صدقي، والفيلم إخراج حلمى حليم.