شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فاتن أمل حربى" حصريًا على قناة cbc فى شهر رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة cbc مسلسل النجمة نيللى كريم "فاتن أمل حربى" حصرياً على شاشتها فى شهر رمضان المقبل، والعمل يشارك فى بطولته شريف سلامة، محمد الشرنوبى، فادية عبد الغنى، وهالة صدقى، وآخرون تأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه بالدراما التليفزيونية، وإخراج ماندو العدل الذى يعود للعمل مع نيللى كريم مرة أخرى بعد نجاحهما فى "لأعلى سعر" الذى عرض عام 2018.

وتصور النجمة نيللى كريم 12 ساعة فى اليوم، حيث يكثف مخرج العمل ماندو العدل عدد ساعات التصوير للحاق بالعرض فى شهر رمضان والبدء فى مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل، كما طرحت الجهة المنتجة للعمل البوستر الدعائى الأول وظهرت نيللى مع طفلين أمام محكمة.

والعمل أحداثه تدور حول "فاتن" الموظفة البسيطة التى تعمل فى الشهر العقارى، وهى متزوجة ولديها أسرة صغيرة تتكوّن من زوج وطفلين وتعيش مع حماتها فى منزل واحد، ودائمة الخلاف معها ما يجعلها تطلب الانفصال، وأمام سلبية زوجها وسطوة والدته تفكر فى طريقة أخرى للانتقام من زوجها.

وينتمى المسلسل لنوعية الدراما الاجتماعية، ويناقش العديد من القضايا، منها الزواج العرفى والزواج الرسمي، وغيرهما من القضايا التى تهم المرأة

فاتن امل حربى