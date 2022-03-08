شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيين: استدعاء المطرب عمر كمال للتحقيق بمجرد وصوله لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المايسترو أحمد رمضان، سكرتيرعام نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة ستوجه طلب استدعاء إلى مطرب المهرجانات عمر كمال للمثول إلى الشئون القانونية بالنقابة للتحقيق معه لما بدر منه، والتلفظ في حق الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أنه تردد أكثر من موعد لعودته من أمريكا ولكن النقابة لن تتكهن بموعد وصوله، وحينما يتم التأكد من وصلوله سيتم استدعائه.

كان مطرب المهرجانات عمر كمال قد علق على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن الغناء، قائلا: "البعض نشر أخبار مزيفة حول حفلاتى في الولايات المتحدة.. فخرجت ودافعت عن نفسي في فيديو.. أحد الأشخاص قال لي هاني شاكر هيمرجحك، رديت قولتله لا يمرجح اللي زيك، عشان أنا ماشي صح، ففوجئت بقرار الإيقاف ومش عارف ليه".

وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "أرسلت لهاني شاكر اعتذار، من الممكن أن يكون غضب كوني لم أذكر كلمة أستاذ قبل اسمه، لكن لم أتلق ردا من أي شخص، متسائلا: "أنا اتوقفت ليه؟.. أنا ملتزم بقرار النقابة وأعمل بفرقة.. سأتوجه إلى النقابة فورعودتي لمصر".

وأكد كمال أن نقابة الموسيقيين وافقت على حفلاته في الولايات المتحدة، قائلا: "قدمت 11 حفلة بمفردي، ومازال لدي حفلات أخرى، عمرى ما بعمل مشكلة، طول عمري رد فعل".

وحول حذف الفيديو الذي تضمن الحديث عن الفنان هاني شاكر قال: "أحذف فيديوهات البث المباشر باستمرار بعد الانتهاء من عرض وجهة نظري".

ووجه رسالة إلى الفنان هاني شاكر: "لم أسئ لحضرتك.. وأرسلت لك فيديوهات القناة المسيئة لك.. عدم ذكري كلمة أستاذ قبل اسمك لا يقلل من قدرك.. وجاء خلال ردي على تعليق أحد المتابعين، مشيرا إلى أن أغنيته الجديدة دخلت تريند وحققت 120 ألف مشاهدة خلال 5 ساعات".