شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الصيني شاندو تان يحتفل بعيد ميلاده الـ 56..ومتابعون يتعجبون من شبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الممثل الصيني شاندو تان بعيد ميلاده الـ 56، من خلال نشر مجموعةً من الصور له في إنستجرام الخاص به، ظهر فيها وهو يجلس أمام "تورتة" عيد الميلاد، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الخاصة بالفنان في عيد ميلاده، مستغربين من ملامحه التي تبدو أصغر بكثير من أن يكون في الخمسينيات من العمر، وأن رقم 56 ما هو إلا وزنه أو ربما يعبر عن عدد حلقات مسلسل له.



وجاء في التعليقات: "هذا وزنه 56 ليس عمره"، "قررت ما اكل الا رز وبيض زيهم"، "يمكن قصدهم عدد حلقات مسلسله وليس سنه "، وتمكن شاندو تان، من لفت الانتباه إليه، حيث اعتبره الكثيرون أنه تمكن من إيقاف ساعة الزمن ليبدو شابا وسيما مهما تقدم به العمر.

قال شاندو تان في وقت سابق، إن طريقته لإيقاف التقدم في السن بسيطة، لكنه غير متأكد أنها ستصلح لأشخاص غيره، وأضاف أنه ينتظم في ممارسة التمرينات الرياضية، ويتجنب الاستحمام في وقت متأخر من الليل أو في وقت مبكر في الصباح، وقال الممثل الوسيم إنه يحرص على تناول وجبات الدجاج الحارة، ولكن من المؤكد أن العوامل الوراثية والجينات لها دور كبير في مظهره الرائع والشبابي.

وكان قد انضم الممثل الكندى – الصينى سيمو ليو، بطل فيلم مارفل الجديد Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings، إلى أبطال فيلم Barbie الجديد، ولم تكشف شركة Warner Bros عن الدور الذى سيلعبه بعد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

الفيلم الجديد Barbie، من إخراج جريتا جيرويج، كما انتهت المفاوضات مع الممثل ريان جوسلينج الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين، ليقوم ببطولة فيلم Barbie، أمام الممثلة العالمية مارجوت روبي، العمل الذى سيكون من إنتاج شركتى Warner Bros وMattel film، وسيكون من إخراج جريتا جيرويج، التي شاركت أيضًا في كتابة السيناريو مع نوح بومباج.

وتلعب روبى بـ دور مزدوج في الفيلم الجديد، حيث ستقوم بدور البطولة، جنبا إلى مشاركتها في الإنتاج من خلال شركتها LuckyChap Entertainment، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".