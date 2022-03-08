شكرا لقرائتكم خبر عن التونسية ميرفت كمون: شادى عبد السلام سينمائى شامل وعظيم ولم يأخذ حقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ قليل، حفل توقيع كتاب المخرج شادي عبد السلام، ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بحضور مؤلفته المخرجة التونسية ميرفت كمون التى وجهت الشكر لكل القائمين على مهرجان الأقصر لاهتمامهم بالإصدارات السينمائية.

وقالت ميرفت كمون:" قررت أعمل كتاب عن شادى عبد السلام لأنه مش واخد حقه، وأكيد صدر عنه كتب كتير، لكن أغلبيتها حصرت أنه سينمائى يؤرخ للتاريخ، لكنه فنان شامل وعظيم وسيناريست ومهندس معمارى وفنان وسينمائى شامل، ودخل السينما من تصميم الديكور وتعامل مع مخرجيين عالميين كلها جعلته يقدم أفلام مختلفة".

وأردفت المخرجة التونسية فى حديثها:"لما شوفت فيلم المومياء أول مرة انبهرت به لأنه فيلم مختلف ومفيش حد عامله فى السينما العالمية وانبهرت به جداً وأحببت كل تفاصيله لأنه مبهر وكان أفضل شئ ان اشارك بالكتاب في مهرجان الأقصر .

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام من 4 إلى 10 مارس، واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة الـ 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية ويرأس المهرجان السيناريست سيد فؤاد ومديرته المخرجة عزة الحسينى.