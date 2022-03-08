مهن محمد رمضان في مسلسلاته.. مبيض محارة وسائق تاكسي وتاجر سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الفنان محمد رمضان، لتقديم مسلسل "المشوار"، والذي يخوض به سباق موسم مسلسلات رمضان 2022، ويعد العمل الدرامي السابع في مشواره الفني.

ويقدم الفنان محمد رمضان، في مسلسله الجديد، شخصية "ماهر شحاتة"، الذي تفرض عليه الأحداث التنقل بين أكثر من مهنة.

وفي التقرير التالي نكشف، أبرز المهن التي مارسها محمد رمضان في المسلسلات السبع التي لعب بطولتها.

مسلسل المشوار

مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الفنان محمد رمضان، يمارس في (المشوار)، عدة مهن، وذلك بسبب المطاردات التي يتعرض لها من ضابط الشرطة (الفنان أحمد مجدي)، ومنها سائق التاكسي، و(فاعل أرزقي) عامل باليومية في مشروع إحدى الشركات، خلال تواجده في الإسكندرية".

مسلسل موسى

وعند تقديم الفنان محمد رمضان، المسلسل الذي عرض خلال شهر رمضان العام الماضي، جسد شخصية "موسى"، وأدى أيضا عدة مهن، منها صيد التماسيح، والحدادة، وانضم أيضا إلى المطاريد في الجبل.

وبعد سفر "موسى- محمد رمضان" إلى غزة، عمل في تجارة بيع أجهزة الراديو.

مسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وبطولة سمية الخشاب، ورياض الخولي، وسيد رجب، و عارفة عبد الرسول، وعبير صبري، وهبة مجدي، وصبري فواز، ومنذر رياحنة، فريدة سيف النصر، وغيرهم.

مسلسل البرنس

وجسد الفنان محمد رمضان عام 2020، شخصية "رضوان البرنس"، وعمل مع والده "حامد" الذى جسد شخصيته الفنان عبد العزيز مخيون، داخل ورشة سمكرة لتصليح السيارات.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته، روجينا، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، ونور، وعبد العزيز مخيون، وريم سامى، وسلوى عثمان، وغيرهم.

مسلسل زلزال

في مسلسل "زلزال"، الذي قدمه عام 2019، قدم الفنان محمد رمضان، شخصية "محمد حربي كرامة"، وعلى مدار أحداث المسلسل، مارس عدة مهن، منها: بائع غزل البنات، وكهربائي، وبائع فول، قبل العمل فى سوق الخضار.

وشارك في بطولة المسلسل، النجوم: حلا شيحة، وأحمد صيام، وهنادي مهنا، ومنى عبد الغني، وسامي عبد الحليم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل نسر الصعيد

وفي مسلسل "نسر الصعيد"، الذي عُرض عام 2018، أدى الفنان محمد رمضان، للمرة الثانية، شخصيتين، الأب "صالح القناوي" القاضي العرفي، وكذلك دور الابن "زين" ضابط الشرطة.

وشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "نسر الصعيد"، النجوم، سيد رجب، ووفاء عامر، ودرة، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض، ودينا، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

مسلسل الأسطورة

عام 2016 قدم محمد رمضان البطولة الثانية له في مسلسل "الأسطورة"، وجسد في العمل شخصيتين، إذ ظهر مجسدا شخصية "رفاعي" الشقيق الأكبر "تاجر السلاح"، وكذلك "ناصر" الأخ الأصغر خريج كلية الحقوق بترتيب الأول على دفعته، والحالم بالتعيين في النيابة.

مسلسل "الأسطورة" من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج محمد سامي، وشارك فى بطولته فردوس عبد الحميد، وروجينا، ومى عمر، ونسرين أمين، وعايدة رياض، وهادى الجيار، وياسمين صبري وغيرهم.

مسلسل ابن حلال

عام 2014، عند تقديم الفنان محمد رمضان، أول مسلسل من بطولته، جسد به شخصية "حبيشة"، ومارس في بداية العمل مهنة "مبيض محارة"، قبل هروبه من السجن، والانضمام إلى المطاريد.

مسلسل "ابن حلال"، شارك في بطولته النجوم: وفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمود الجندى، وأحمد فؤاد سليم، ومن تأليف حسان دهشان، وإنتاج صادق الصباح، وإخراج إبراهيم فخر.