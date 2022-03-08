رمضان 2022.. القناة العارضة لمسلسل "توبة" لعمرو سعد وصبا مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت قناة "mbc مصر" عن عرضها مسلسل "توبة" في موسم مسلسلات رمضان 2022.

توبة على mbc مصر في رمضان 2022

ونشرت "mbc مصر" بوسترات مسلسل "توبة" عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مصحوبة بتعليق: "توبة في رمضان 2022 على MBCMASR.. رمضان يجمعنا.. شاشة واحدة فقط تجمع كل هؤلاء النجوم".

توبة على شاهد في رمضان 2022

كما يعرض مسلسل "توبة" عبر منصة "شاهد" في رمضان 2022.

أبطال مسلسل توبة في رمضان 2022

"توبة" بطولة النجوم: عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وغيرهم، من إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

ملوك الجدعنة 2021

وحقق عمرو سعد نجاحا كبيرا في موسم مسلسلات رمضان 2021 من خلال مسلسل "ملوك الجدعنة" مع النجم مصطفى شعبان.