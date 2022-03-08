هيثم دبور يعلن حصوله على حقوق تحويل مذكرات عمر الشريف إلى مسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن السيناريست هيثم دبور، عن حصوله على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي.

وقال دبور، في بيان له، اليوم الثلاثاء: "حصل السيناريست والروائي هيثم دبور على حقوق تحويل مذكرات الفنان العالمي عمر الشريف إلى مسلسل درامي، وذلك بعد توقيع عقد مع طارق عمر الشريف، نجل عمر الشريف وسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة".

وكان عمر الشريف قد فصل في مذكراته الخاصة كواليس صعوده إلى هوليوود، واحترافه البريدج، وتفاصيل أخرى عديدة لم يسبق عرضها بالإعلام العربي.

ويقول "دبور" إن المذكرات تمتاز بالجرأة والصدق الشديدين، وإنه سعيد بتولي مسؤولية ظهورها للشاشة.

من ناحيته أبدى طارق عمر الشريف حماسته لرؤية تلك المذكرات في عمل فني كبير على إحدى المنصات العالمية، عبر إنتاج يليق بذكراه، ويعكس مكانته في تاريخ السينما.

الفنان الكبير عمر الشريف رحل عن عالمنا يوم 10 يوليو 2015.