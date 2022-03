رمضان 2022.. القناة العارضة لمسلسل "الكبير أوي ج 6" لأحمد مكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت قناة ON عن عرضها مسلسل "الكبير أوي ج 6" بشكل حصري في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت ON بوستر مسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، مصحوبا بتعليق: "استنونا في رمضان 2022.. مع باقة من أقوى المسلسلات وألمع نجوم الدراما والكوميديا والأكشن فقط وحصريًا على شاشة ON.. خلي رمضانك ON".

الجزء السادس من مسلسل "الكبير أوي" يعود في رمضان 2022، بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس، بطولة النجم أحمد مكي، وبمشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة مثل بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وليلى عز العرب وغيرهم.

كما يعرض مسلسل "الكبير أوي ج 6" عبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".

