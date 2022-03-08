رمضان 2022.. القناة العارضة لمسلسل "أحلام سعيدة" ليسرا وغادة عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت قناة ON عن عرضها مسلسل "أحلام سعيدة" بشكل حصري في موسم مسلسلات رمضان 2022.

ونشرت ON بوستر مسلسل أحلام سعيدة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، مصحوبا بتعليق: "استنونا في رمضان 2022.. مع باقة من أقوى المسلسلات وألمع نجوم الدراما والكوميديا والأكشن فقط وحصريًا على شاشة ON.. خلي رمضانك ON".

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، مع المخرج عمرو عرفة، والمؤلفة هالة خليل، من إنتاج جمال العدل.

كما يعرض مسلسل "أحلام سعيدة" عبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".

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