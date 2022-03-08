رمضان 2022.. العدل جروب تطرح البوستر الرسمي لمسلسل "أحلام سعيدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

طرحت شركة "العدل جروب"، البوستر الرسمي لمسلسل "أحلام سعيدة" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

"العدل جروب" نشرت بوستر "أحلام سعيدة" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "أحلام سعيدة.. إنتاج العدل جروب.. رمضان 2022".

مسلسل "أحلام سعيدة" يجمع الفنانات يسرا، وغادة عادل، ومي كساب، وشيماء سيف، مع المخرج عمرو عرفة، والمؤلفة هالة خليل، من إنتاج جمال العدل.

ومن المقرر عرض مسلسل "أحلام سعيدة" عبر قناة ON بشكل حصري، وعبر منصتي "شاهد" و"WATCH IT واتش ات".

اقرأ أيضا| قائمة مسلسلات رمضان 2022 على ON.. "الكبير أوي ج 6" بشكل حصري